الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

الأرصاد: الأمطار والشبورة مستمرة على هذه المناطق اليوم

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الإثنين، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وذكرت أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 28 والصغرى 22 والوجه البحري 28 و22 والسواحل الشمالية الغربية 26 و18 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة 27 و20.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.