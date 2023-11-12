التضامن تكشف شروط الحصول على معاش الطفل

(مصراوي):

قال محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك ثلاث مستحقة لمعاش الطفل طبقا للقانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته فى المادة ٤٩ منه، وهم الأيتام سواء الأبوين أو يتيم الأم التى تزوجت، وكريم النسب، والفئة الثانية أبناء المسجون، لافتا إلى أن الفئة الثالثة هم أبناء المطلقة التى تزوجت أو سجنت.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "من شروط السن يكون سن الطفل من يوم إلى ١٨ سنة، والشرط الثاني ألا يكون له دخل أو ميراث يفوق المعاش".

واستكمل: "المستندات المطلوبة تكون حسب الحالة اليتيم يقدم شهادة الوفاة، أو ابن المسجون يقدم ما يثبت سجن والده، أما كريمي النسب فأوراقهم موجودة بالفعل لدى وزارة التضامن، ويقدم المستحق فى المديرية التابع لها، من الشهر التالى لحدث الشرط".