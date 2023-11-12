نقابة الصحفيين تتيح التدريب لغير الأعضاء

كتب- إسلام لطفي:

قرَّر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع للنقابة أمام الراغبين في تلقي التدريب من غير أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية.

وذكر المجلس في بيان له: وبمقتضى القرار سيكون بمقدور غير أعضاء النقابة التسجيل فى الدورات الجارية والمقبلة بالمركز بدءً من السبت 11 نوفمبر، والاستفادة من موارد وقدرات المركز التدريبية، ومن بينها صالة التحرير المدمجة، واستديو التليفزيون واستديو الإذاعة، واستديو التصوير الفوتوغرافي، وصالات التدريب النظري، ومعامل التدريب العملي وغيرها.

وأضاف: ويمكن للراغبين تسجيل أنفسهم من الآن في الدورات، التى ستبدأ الأحد المقبل حول السرد القصصى الرقمى، وصحافة المحمول والإعلام الافتراضى، وذلك باستخدام الرابط :https://www.7daystech.com/ejstc/