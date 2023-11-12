"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية لتخصيص مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال مجانًا

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيهه بتخصيص مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بالمجان اعتباراً من 20 نوفمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً) بمستشفيات الشرطة.

وأعربت "مرسي"، عن بالغ سعادتها بتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يُعد استكمالا لجهود الوزارة في دعم ومساندة الأمهات والأسر المصرية مشيدة بحرص أجهزة وقطاعات الوزارة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.