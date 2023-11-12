الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأحد

"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا مع أمناء الحزب والتنظيم استعدادا للانتخابات



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث «40% تقريبًا»، على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ونوهت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث «30 إلى 40% تقريبًا»، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.