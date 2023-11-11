وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه لخدمة القرآن خلال العام الحالي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنفاق 67.476.731 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي، ضمن اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن.

وأوضح "جمعة" خلال إعلان تفاصيل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، اليوم السبت، أنه تم استحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات، على النحو التالي:

1. المقارئ القرآنية المتنوعة (الأعضاء – الجمهور – النموذجية – الواعظات – السيدات – كبار القراء)، بتكلفة بلغت 28.917.990 جنيهًا.

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 10.417.424 جنيهًا.

3. المسابقات القرآنية المحلية والمسابقات العالمية وإيفاد القراء والقوافل الدعوية بتكلفة بلغت 24.947.867 جنيهًا.

4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1.693.450 جنيهًا.

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة بلغت 1.500.000 جنيه.

وأعلن وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلًا من مليون جنيه، إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا.