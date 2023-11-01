خالد أبو بكر مهاجمًا مخططات تهجير غزة: أبواب كثيرة قد تغلق في وجه مصر

كتب - مصراوي:

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على الخبر الذي نقلته "فايننشال تايمز"، حول أن نتنياهو طلب من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON":"اللي بيقولوا خدوا الفلسطينيين، بنقولهم ربنا ياخدكم انتوا.. أرجو أن ننتبه لما يحدث ويعي الجميع ذلك.. وربنا يكون في عون متخذ القرار.. الشعب والتاريخ سيحاسبه، وبعض دول قريبة وبعيدة مش سالكة، والمعطيات مش ساهلة".

وواصل:"علينا اتخاذ القرار مهما كانت التحديات، وهذا هو القدر، متخذ القرار المصري في موقف صعب جدًا وهناك أبواب كثيرة قدر تغلق في وجه الإدارة المصرية لأجل الضغط عليها.. الموضوع كبير جدًا".

واستنكر القصف المستمر والمتصاعد على قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أننا أمام حالة إنسانية لا توصف، وشهداء بالآلاف من الكبار والرجال والأطفال، في مشهد يتكرر كل ساعة، متعجبًا من الموقف العالمي من الأحداث المتصاعدة.

وعلق على وصول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في مصر، قائلًا إن الأعداد ليست بالكثيرة، ولكن يمكن اعتبار ذلك "إنقاذ لما يمكن إنقاذه، ومفيش راس بتدخل إلا تكون معروفة إزاي وفين وإمتى، وجهات كثيرة في الدولة تحقق ذلك من خلال رفح المصرية، وهناك لجان تحقق في كل شخص يدخل الحدود المصرية، وخاصة من رعايا الدول الأجنبية".