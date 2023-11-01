هل يحصل العمال على إجازات أكثر حال العمل في مناطق بعيدة عن سكنهم؟

كتب- محمد أبو بكر:

حدد الفصل الأول من الباب السادس من قانون العمل، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في الأماكن القريبة منهم، والعاملين في الأماكن البعيدة عنهم.

ويرصد "مصراوي"، فترات الراحة وساعات العمل التي حددها القانون، حال كان العمل بأماكن بعيدة عن مقار السكن، كما يلي:

المادة 82

- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

- يستثني من هذا الحكم، العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.

المادة 83

- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

المادة 84

- استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتُحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشأت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها، وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

- يراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة، أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

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