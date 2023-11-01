وزير الكهرباء يستقبل وفدًا رفيع المستوى من "سيمنز الألمانية" -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، أندرياس ماتيه Andreas Matthe، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة "سيمنز"، ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر"، والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بـ"سيمنز مصر"، والوفد المرافق لهم؛ لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والاستثمار على أرض مصر.

وأكد شاكر عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة "سيمنز الألمانية" في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع "سيمنز"؛ من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

وأكد وزير الكهرباء التعاون الناجح والشراكة مع شركة "سيمنز" بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)؛ حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5%، مما أسهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات، مشيراً إلى استراتيجية القطاع التي تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص؛ منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وذكر شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد وزير الكهرباء الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًّا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ونوه شاكر بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأكد شاكر اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأشاد أندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة "سيمنز"، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء.

وأشاد ماتيه بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، وبالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع في تنفيذ مشروعاته، مع الأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأعرب ماتيه عن رغبته في الاستمرار في تقديم خبراتهم ودراساتهم في العديد من المجالات، فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وأكد الجانبان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات؛ خصوصًا مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك في مجال التدريب.