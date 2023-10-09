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BBC

القاهرة الإخبارية: مصادر مصرية تحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود

07:32 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

معبر رفح

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(مصراوي):

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، تحذيرا من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر للقاهرة الاخبارية، إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح، بأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

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