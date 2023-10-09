خطوات الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
كتب- إسلام لطفي:
حددت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خطوات الانضمام للحملة.
وذكرت الحملة، أنه حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.
ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الروابط والأرقام التالية لمتابعتها والتواصل معها:
- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/
- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية
- البريد الإلكتروني| info@abdelfattahelsisi.org
- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231
- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820
- الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/
سوق مصراوى
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
-
بخصم يصل لـ39%.. أفضل قلاية هوائية لطعام صحيتفاصيل
فيديو قد يعجبك: