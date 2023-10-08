صرف مغطى في 528 ألف فدان.. سويلم يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأحد، من المهندس أحمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

وقال سويلم إنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٩١ ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠٢٦ .

وأضاف سويلم أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية .

ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٩ والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان- المرحلة الثانية بين عامَي ٢٠١٦- ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان- المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠- ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان) .

وأضاف سويلم أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها في مساحة (٢.٣٨٩) مليون فدان .

وتم خلال العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان .

جدير بالذكر أن الصرف الزراعي المغطى يحقق صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

يتبع هيئة الصرف عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا- زفتى- دمنهور- طنطا- بني سويف- أسيوط- قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـPE، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومترات سنويًّا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومترًا سنويًّا من مواسير الحقليات، وتتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة .