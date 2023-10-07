طوفان الأقصى.. ما صواريخ "رجوم" التي أطلقتها حماس على إسرائيل؟

كتب- محمد شاكر:

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق جنوب تل أبيب صباح اليوم. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة باتجاه مناطق جنوب إسرائيل.

وأطلقت حماس وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل فجر السبت، حيث سُمع دوي انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار في شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.

وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل حول الصواريخ الفلسطينية والتي جاءت كالتالي:-

- يعد أهم سلاح في ترسانة الفلسطينيين إلى حد بعيد هو امتلاكهم لمجموعة متنوعة جداً من صواريخ أرض - أرض، ويُعتقد أن بعض هذه الصواريخ، تم تهريبها.

- الجزء الأكبر من ترسانات حركات التحرر الفلسطيني، مصنعة محلياً، حيث توجد قدرات تصنيع نشيطة ومتطورة نسبيا داخل قطاع غزة نفسه.

- تتضمن هذه الترسانة عدة آلاف من الصواريخ المتفاوتة المدى، ويستخدم الفلسطينيون مجموعة متنوعة من الصواريخ، ولا يبدو حتى الآن أن أياً منها جديدة من حيث التصميم الأساسي، لكن السمة العامة لها هي أنه بات لها مدى أطول وحمولات متفجرة أكبر.

- صاروخ القسام أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع، يتم تصنيعه وتطويره من مهندسي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

- يعود الفضل القسامي إلى نضال فرحات في تصنيع أول صاروخ قسام بعد جهد وتصميم وعناء ومشقة طويلة برفقة تيتو مسعود، وقد ساهم أيضاً عدنان الغول بتصنيعه وتطويره.

- أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بالشيخ عز الدين القسام الذي جاهد ضد الاحتلال الإنجليزي وعصابات صهيونية في بلاد الشام.

- أبرز صواريخ المقاومة، هو "عياش 250″ وكشفت عنه كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعدما استهدف مطار رامون جنوب إسرائيل، وسمي بهذا الاسم تيمنا باسم الشهيد يحيى عياش الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 1996.

- من أبرز هذه أسماء، هي: صاروخ (R120) الذي سُمي على اسم القائد الفلسطيني عبدالعزيز الرنتيسي، الذي استشهد عام 2004، وصاروخ (M75) تيمنا بالشهيد إبراهيم المقادمة، وإرفاق أرقام بهذه الأسماء هو دلالة على المسافة التي تقطعها هذه الصواريخ.

- استخدمت كتائب القسام، اليوم، منظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى الأراضي المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى.



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