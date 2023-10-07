مدبولي: منطقة المال والأعمال ستصبح أحد أهم مقاصد جذب الشركات العالمية

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ستصبح أحد أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية لفتح مقرات لها.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس الوزراء، عقب جولته اليوم بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه تفقد تقدم الأعمال في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى ما تم ملاحظته من قطع الشوط الأكبر في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، الذي بدأت معالمه تكتمل، ومن المرتقب خلال أشهر قليلة أن تكون كل الأعمال بهذا المشروع قد انتهت بالفعل، معتبرا أن هذا المشروع جزء من أيقونات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بالعديد من المشروعات شديدة التميز، التي يتم إقامتها للأجيال المستقبلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم الإنجاز كبير، بالنظر إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت منذ أقل من 7 سنوات، مجرد صحراء لا قيمة لها، ولكن بفضل رؤية الدولة المصرية لمضاعفة المعمور المصري، تم اختيار هذا الموقع بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين، وبدأت عملية البناء، مضيفا أن سرعة الإنجاز ترتبط بمستوى متميز من التنفيذ، كما أن حجم العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة أتاح مئات الآلاف من فرص العمل في الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن جولته اليوم شملت تفقد أعمال تنفيذ حيين سكنيين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تقدم العمل بهما، مشيرا إلى أن حي R3 اكتمل بالكامل، وبدأت الخدمات، حيث تم اليوم افتتاح مقر خدمات الأحوال المدنية، ومكتب البريد، كما أن هناك عددا كبيرا من الأسر انتقلت للسكن بالحي، سيعقبها مزيد من الأسر تسكن تباعا خلال الفترة المقبلة، وهناك عددا من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة حجزوا وحدات في هذا الحي السكني.

وأكد مدبولي أن الحي السكني الثالث حي سكني راقٍ يتم بناؤه لشبابنا وأطفالنا ليستمتعوا بجودة الحياة، من حيث مستوى التشطيب، والتخطيط الرائع، والتصميم المميز، والمناطق الخضراء المفتوحة، ومسارات المشاة، وأماكن لعب الأطفال.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جولته تضمنت أيضا الحي السكني R5 والذي بدأ تنفيذه في مرحلة متاخرة، ويطلق عليه جاردن سيتي الجديدة، ويتميز بطراز لافت يعيد إحياء النسق العمراني لمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد، وأن كل الأعمال تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن المزيد من الزيارات لكل منطقة أو مشروع كبير لنتابع حجم العمل الذي يتم في هذا الشأن.