مستقبل وطن يواصل الحشد في طوخ لتأييد ترشح الرئيس السيسي -صور

كتب- أحمد السعداوي:

نظَّم حزب مستقبل وطن بطوخ، مسيرات حاشدة لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

وأكد المواطنون الذين تجمعوا من قريتَي الفؤادية وسنهرة وتوابعهما، أهميةَ التكاتف والتلاحم؛ لمساندة الرئيس السيسي لاستكمال خطة البناء والتنمية، والوقوف بجانب الدولة المصرية.

ورفع المواطنون علمَ مصر وصورةَ الرئيس السيسي، وسط ترديد الأغاني والهتافات المؤيدة لترشح السيسي، ومنها "كمل المشوار واحنا معاك يا سيسي"، مؤكدين ضرورة ترشحه للبناء على ما تقدم من إنجازات وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي استمرت على مدى 9 سنوات في كل شبر في مصر، والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب عزيز سابق، الأمين العام لحزب مستقبل وطن - مركز طوخ، وهاني الزهيري مساعد أمين المركز، والمهندس أحمد ربيع حجاج أمين التقييم والتواصل الجماهيري، ومحمد مسعود مساعد أمين مدينة قها، ونهال دوام أمينة الإعلام بطوخ، وكابتن عبد العليم شوارب أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.