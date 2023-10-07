بسعر 240 جنيهًا للكيلو .. طرح لحوم بلدي بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويتم طرح اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيهًا للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 لـ 25%.

وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ منتجات اللحوم بمنافذ وفروع الشركة بأسعار مخفضة.

وأضافت أنه يتم طرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 240 جنيهًا للكيلو، بجانب توفير اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة السوداني والجيبوتي والعديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات.

ويتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة بكل السلع الغذائية أولًا بأول.

وأكدت "أمل دوابة" حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.