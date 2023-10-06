برلماني: مواقف البرلمان الأوروبي مشبوهة تجاه مصر

كتب- سامح سيد:

أعلن النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات الرئاسة، ومطالبته بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مؤكدًا أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شئونها الداخلية أو في شئون القضاء المصري الشامخ.

وأعرب البرلماني، عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي فى جميع بياناته التي أصدرها ضد مصر على معلومات وأكاذيب وافتراءات تبثها القوى الكارهة لمصر، مؤكدًا أن مواقف البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر مشبوهة وله أهداف خبيثة تتمثل في تشويه سمعة مصر خارجياً.

وقال، إنه على الرغم من أن جميع محاولات البرلمان الأوروبي للتدخل في شئون مصر الداخلية وتشويه صورتها خارجياً باءت بالفشل إلا أن هذه المؤسسة للاسف الشديد لاتزال تستمر في مثل هذه المحاولات مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي فقد مصداقيته عالميًا وأكبر دليل على ذلك أن المؤسسات العالمية لا تعطي أي اهتمام للبيانات الكاذبة والمشبوهة التي تصدر من البرلمان الأوروبي ضد مصر.

وأشار البرلماني الى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ومحايدة وأكدت أمام العالم كله أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين في هذه الانتخابات مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي سيكون فاشلاً مثل كل بياناته السابقة.