القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب للعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك استمرارا لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تمّ تنفيذها وروعي في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية فضلا عن تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق بما يسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

كما زار الوفد مجمع الصناعات الهندسية الذي يعد من أهم الصروح بالقوات المسلحة في مجال الدعم الفني، بما يمتلكه من منظومة عمل وأجهزة ومعدات ذات مواصفات عالمية بمختلف خطوط الإنتاج.

واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي لمهام المجمع والدور الذي يقوم به فضلا عن آلية العمل بالمجمع.



كما زار الوفد عددا من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التي شهدت تطويرا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وفي ختام الزيارات، أعرب الملحقون العسكريون عن تقديرهم لما تبذله القوات المسلحة من جهود لتعظيم قدراتها وإمكانياتها، فضلا عن دورها للمساهمة في إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

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