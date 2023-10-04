يوتيوبر عن مزيفي انتصارات أكتوبر: الغسيل المعلوماتي أخطر وسائل إيصال المعلومة

كتب- أ ش أ وأحمد السعداوي:

قال محمد ممدوح، صانع محتوى إلكتروني على "يوتيوب"، إن جيله لم يحضر حرب أكتوبر، والأجيال اللاحقة لديها الرغبة في التعرف على حرب أكتوبر، وجعلت سهولة الوصول إلى المعلومات في الوقت الحالي، الاطلاعَ أمرًا أكثر سهولة، لافتًا إلى أنه ليس من المهم فقط أن نعرف ما يكتبه الكتاب الإسرائيليون؛ ولكنّ الكتاب الغربيين كذلك؛ الذين نصطدم في مقالاتهم بالكثير.

وأضاف ممدوح، خلال جلسة نقاشية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: قد نجد مقالة لكاتب غربي كبير مكتوبة بحرفية وفي جريدة معروفة؛ ولكن تتضمن خطأ بسيطًا (على سبيل المثال أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي كان بالمئات وليس بالآلاف، وكذلك عدد الجرحى)، ولكن تلك المعلومة الصغيرة لها معان كثيرة ودلالات، وهذا يمثل أسلوبًا في الإعلام يُسمى الخطأ المعلوماتي".

وتابع صانع المحتوى: الإعلام تطور حتى وصل إلى التضليل المعلوماتي الذي يقوم فيه الكاتب المعروف بكتابة مقال في جريدة كبيرة وبتغطية كاملة للحدث، ويقوم الكاتب ليس فقط بتغييرات بسيطة؛ ولكن يغير معلومات أساسية عن الحرب ويغير الرواية كاملةً، وتعد أقوى نقاط ذلك النوع من التضليل هي التغطية؛ لأن كتابًا آخرين يستهدون بالكاتب ومقالاته.

وأوضح ممدوح أن الإعلام تطور أيضًا إلى الغسيل المعلوماتي الذي يعد أخطر وسيلة من وسائل إيصال أو زرع المعلومة، لأننا نكون أمام عمل درامي يؤثر في المشاهد ويصدقها، وهذا الأسلوب ليس مؤسسيًّا وإنما يتم الإنفاق عليه من دول ويتكلف ملايين، ويتم توجيهه إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، ويقوم الباحثون عن المعلومات بالاستشهاد بذلك العمل الدرامي والمعلومات التي تم ذكرها فيه اعتمادًا على أن المخرج والمؤلف استندا إلى مصادر موثوقة في جمع العمل الدرامي.

وأشار صانع المحتوى إلى أن هناك أساليب كثيرة لزرع المعلومات والتشكيك في الإنجازات، قائلًا: "نحن أمام جندي مصري منفرد بشخصيته، فليس هناك جندي في العالم لديه إرث من أجداده يخبرونه بتاريخهم وانتصاراتهم"، لافتًا إلى أن زرع المعلومات يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ وتشويهه، ليقوم بتوصيل معلومة للجندي الجديد والجيل الجديد أن شخصيتك مبنية على هزائم لا انتصارات.

واستطرد ممدوح: كنا أمام عمل عظيم ويجب التيقن من ذلك، والجندي المصري منفرد ذو شخصية منفردة.