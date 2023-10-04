"غير مطابق للمواصفات".. هيئة الدواء تطالب بسحب مضاد حيوي شهير
كتب - أحمد جمعة:
طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من إحدى التشغيلات الخاصة بدواء "دلتاكلاف - شراب".
وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 27 لسنة 2023، إن التشغيلة المحددة للعقار "Deltaclav 228.5 mg/5ml" تحمل رقم: 21845، من إنتاج مصنع مصر للمستحضرات الطبية، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
ويستخدم الدواء لعلاج العديد من الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.
وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.
سوق مصراوى
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