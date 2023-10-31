نقابة الصحفيين: طرح 157 قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت نقابة الصحفيين، توافر (157) قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بنظام اللحد، وهى (14) قطعة بمساحة 40 مترا، و(143) قطعة بمساحة 30 مترا، ويبلغ سعر المتر 3 آلاف جنيه.

وأشارت النقابة - في بيان أصدرته الثلاثاء إلى شروط الحجز الذي يستمر بمركز الخدمات بالطابق الأول حتى يوم 8 نوفمبر المقبل أو نفاد الأعداد المتبقية من كل مساحة بأولوية التقدم.

وأكدت أن الشروط تتضمن ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل، علما بأنه يلزم سداد ثمن القطعة كاملا خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.