إعلان

BBC

رئيس مجلس الوزراء يلتقي مشايخ وعواقل سيناء.. بث مباشر

04:18 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عصر الثلاثاء، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، مشايخ وعواقل شمال سيناء.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل صباح اليوم مطار العريش.

وجاء البث المباشر لرئيس مجلس الوزراء مشايخ وعواقل شمال سيناء عبر الرابط التالي:

سوق مصراوى

مشايخ وعواقل سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيس مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الصحة الفلسطينية: 400 شهيد ومصاب في مجزرة الاحتلال بجباليا.