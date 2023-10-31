رئيس مجلس الوزراء يلتقي مشايخ وعواقل سيناء.. بث مباشر
كتب محمد عبدالناصر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عصر الثلاثاء، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، مشايخ وعواقل شمال سيناء.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل صباح اليوم مطار العريش.
وجاء البث المباشر لرئيس مجلس الوزراء مشايخ وعواقل شمال سيناء عبر الرابط التالي:
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