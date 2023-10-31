مدبولي: نرفض سياسة العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة

القاهرة - أ ش أ



أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رفض مصر لأي سياسة عقاب جماعي التي تمارس ضد سكان قطاع غزة.



ودعا مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمام ميناء رفح البري، اليوم، دول العالم إلى إدانة سقوط الضحايا المدنيين من الجانبين وفقا لمنظور عادل، مشدد على أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب وهو ما تنص عليه القوانين الدولية.