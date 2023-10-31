إعفاء المتعثرين.. "الزراعة" تُناشد المزارعين التوجه لهيئة التعمير للاستفادة من مبادرة الرئيس

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف القصير أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي نحو 500 مليون جنيه.

وقال د.محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تستقبل يوميًّا المستفيدين من المبادرة، مناشدًا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية؛ تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج، وسوف تُسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرًا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي.