الأوقاف: انطلاق قافلة المساعدات الأولى مقدمة الوزارة لأهالي غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أعلنت وزارة الأوقاف، أن قافلة المساعدات الأولى لأهالي غزة، انطلقت اليوم الثلاثاء، محملة بـ 200 طن سلع غذائية مقدمة من الوزارة.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنطلق غدًا القافلة الثانية محملة بـ 50 طن لحوم للأهالي في قطاع غزة، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.



كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه رسالة إلى علماء الأمة ومفكريها وأحرار العالم بشأن من يحدث في غزة.

وقال وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"،:"رسالة إلى علماء الأمة ومفكريها وأحرار العالم، ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية بقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل بدم بارد وصار وقف آلة الحرب والتدمير أمرا إنسانيا عاجلا، فلنُسمع صوتنا عاليا للعالم كله وإلا فمتى؟.

وأكد وزير الأوقاف، أن تقديم المساعدات الغوثية للمتضررين من الحروب أو غيرها من المصائب عمل إنساني عظيم، ولكن أعظم من ذلك هو التعاطف مع محنتهم ووقف كل ما يزيد من معاناتهم أو يؤدي إليها. دعونا نعمل جميعًا على وقف الحرب وتحقيق سلام عادل.