تحذيرات بإخلاء 16 قرية.. جيش الاحتلال يرصد صواريخ قادمة من لبنان

أعلن جيش الاحتلال، رصد إطلاق صواريخ عابرة من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض معظمها، وسقوط صاروخ واحد دون تسجيل أي إصابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه أصدر تحذيرًا لسكان 16 قرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر، حرصًا على سلامتهم.

وفي الوقت نفسه، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة صفد وعدة بلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني.