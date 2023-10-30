بـ ٤٥ جنيهًا.. كيف تتصرف حال ضياع كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

كتب- محمد صلاح:

يتعرض كثير من الأشخاص لفقد البطاقات الذكية، ومن بينها كارت شحن العدادات مسبقة دفع، لذا وضعت الشركة القابضة للكهرباء حلولًا لمشكلات فقد كارت شحن عداد الكهرباء.

ويستعرض "مصراوى" كيفية التصرف في حال فقدان كارت شحن العدادات مسبقة الدفع، بالنسبة لمالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي جاءت كالتالي:-

أولا: خطوات استرجاع كارت شحن العداد بالنسبة للمالك:

1- توجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2 - صورة من العداد موضحا بها رقم العداد.

3 - صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

ثانيا: خطوات استرجاع كارت شحن العداد بالنسبة للمستأجر:

1- يجب تحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع بقسم الشرطة التابع له.

2 -صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

3-تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وفيما يتعلق برسوم إصدار كارت الشحن:_

تبلغ رسوم إصدار كارت شحن جديد 45 جنيها، تسدد بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت، ومن الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى ١٠ الاف جنيه.

وحال تقديمك هذه المستندات،واستكمال الإجراءات بشركة الكهرباء التابع لها،يمكن استلام كارت جديد بعد دفع الرسوم المقررة، ويجري تفعيله في نفس اليوم.