للمرة الثانية.. الطيران المدنى تستضيف ورشه عمل منظمة الكوميسا

كتب- محمد عبيد:

تستضيف وزارة الطيران المدنى خلال الفتره من ٣٠ اكتوبر وحتى ١ نوفمبر المقبل ورشه العمل الثانيه من العام الجارى لمنظمه الكوميسا ، والتى تأتى تحت عنوان المصادقة حول مراجعه القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدني، وذلك بحضور ٣٧ مشاركاً من الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي سلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

جاءت الاستضافة ترسيخا لدور مصر الريادي فى القارة الأفريقية ، وفى ضوء ما تتبناه الحكومة المصرية بضروره تعزيز اواصر الترابط والتعاون مع جميع الدول الأفريقية فى كافة المجالات لتحقيق التكامل الاقليمى ومواجهة التحديات الراهنة خاصة فى مجال صناعة النقل الجوى والتى تعد شريان الحياة فى القارة الأفريقية .

وأعرب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى عن سعادته باستضافة مصر للمرة الثانية على التوالى لأعمال ورشة عمل منظمه الكوميسا ، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع المنظمة لتعزيز مصالح الدول الأعضاء فى مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعة الطيران المدنى الافريقي وبما يعزز دور الحكومات فى جهود تنمية القارة فى مختلف أنشطة النقل الجوى .

وترتكز ورشة العمل التى تمتد على مدار الثلاثة أيام القادمة علي مراجعة مدي مطابقة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للتوافق مع أحكام اتفاقية ياماسوكرو فى قطاع النقل الجوى لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندى بالإضافة الى مناقشة ردود الفعل حول التعاون بين شركات الطيران فيما يخص الرصد والتقييم وتعريف الحواجز غير المادية التى تعوق التفعيل من قبل بعض الدول .