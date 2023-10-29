وزير الري يفتتح جلسة "الذكاء فى ادارة الموارد المائية"

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جلسة "الذكاء في إدارة الموارد المائية" والتي نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأكد وزير الري، على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الإعتماد على البحث العلمي في مجال إدارة المياه.

وأشار لدور المركز المهم في تعزيز البحث العلمي في مجال المياه من خلال المعاهد الـ١٢ التابعة للمركز والتي تتميز بتخصصاتها المختلفة التي تشمل مختلف محاور البحث العلمي في مجال المياه.

كما أثنى على مجهودات الدكتورة رشا الخولي رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث.

وأكد على دور الشباب في تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التي تخدم قضايا المياه وتساهم في مواجهة تحديات المياه في مصر.

عقب ذلك، قام الدكتور هاني سويلم والدكتورة رشا الخولي بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة في مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية المهمة التي تخدم قضايا المياه.