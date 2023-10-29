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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على زيادة أسعار السجائر

02:20 م الأحد 29 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن زيادة القيمة المضافة على أسعار السجائر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.

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