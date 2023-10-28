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BBC

أطباء بلا حدود: المنظمة فقدت التواصل مع 300 من أعضائها في قطاع غزة

11:54 م السبت 28 أكتوبر 2023

أطباء بلا حدود

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كتبت- داليا الظنيني:
قالت إيناس أبوخلف، رئيس المكتب الاعلامي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة أطباء بلا حدود، إنه بقطع الاتصال وخدمات الانترنت على قطاع غزة فقدت المنظمة تواصلها مع فريقها على الأرض داخل القطاع والبالغ عددهم 300 عضو.

وأعربت أبو خلف، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء السبت، عن قلق المنظمة على سلامة طاقمهم على الأرض، قائلة : نحن قلقون على مصير نحو 300 عضو من أعضاء المنظمة كانوا يقومون بعملهم بقطاع غزة وإنقطع الاتصال معهم تماماً حتى اللحظة الحالية".

وتابعت رئيس المكتب الاعلامي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة أطباء بلا حدود، أن المجتمع الدولي بدأ التحرك من المشاهد التي بثت من غزة مؤخراً، وللأسف الخطوات التي تم إتخاذها من المجتمع الدولي وقادة الدول خطوات بطيئة وغير كافية ومواقفهم تتسم بالضعف.

وبينت أن المشهد كارثي ولا يمكن توصيف الوضع على الشقين الإنساني والطبي وخطوة قطع الاتصال عن قطاع غزة خطوة تداعياتها خطيرة حيث هناك الكثير من العالقين تحت الأنقاض من النساء الحوامل والأطفال وعبر التواصل كان يمكن إسعافهم، ولكن إسرائيل بهذه الخطوة تضرب فرص النجاة بعرض الحائط.

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أطباء بلا حدود قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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