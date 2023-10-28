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عمرو موسى: الفلسطينيون خسروا إنسانيًا وقوات الاحتلال خسروا استراتيجيًا وسياسيًا

11:45 م السبت 28 أكتوبر 2023

عمرو موسى

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كتب- حسن مرسي:
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، إن ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما لإسرائيل ولمن يؤيدهم، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى حظيت بتأييد كبير في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأوضح موسى، خلال حواره عبر فضائية الغد، مساء السبت، أن المقاومة الفلسطينية انتصرت عسكريا في اليوم الأول من الحرب على غزة في الداخل الإسرائيلي، منوهًا بأن هذا التطور النوعي في الصراع مع دولة الاحتلال يمكن البناء عليه.

ولفت إلى أن الفلسطينيين خسروا إنسانيًا، وإنما قوات الاحتلال خسروا استراتيجيًا وسياسيًا خسارة كبرى وكُشفت كل أوراقهم ومدى عجزهم، والجميع فهم مسألة الأمن والردع الإسرائيلي، بأنها مجرد كلام لا بد من إعادة النظر فيه.

ورأي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، أنه لابد من تشكيل تحالف إقليمي قوي أساسه العرب للتعامل مع الموقف الحالي، مشددا على وجود إمكانية للحوار من أجل التسوية مع أنصار السلام في إسرائيل.

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