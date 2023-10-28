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سمير فرج: نتنياهو سيواجه السجن بعد انتهاء أحداث غزة

06:52 م السبت 28 أكتوبر 2023

اللواء سمير فرج

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو سيتقدم باستقالته من منصبه بعد انتهاء الأحداث في غزة وسيواجه عقوبة السجن.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "سيناء المكان والمكانة"، السبت، بمسجد النور بالعباسية، أن الاحتلال الإسرائيلي سيظل هي العدو الأوحد لنا، مشددا على أن مقولة الجيش والشعب إيد واحدة كانت مطبقة على أرض الواقع فى حرب أكتوبر، إذ كان الشعب أهم داعم لقواته المسلحة في هذا الوقت.

وافتتح وزير الأوقاف، الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية، عصر السبت، بعنوان :"سيناء المكان والمكانة"، بمشاركة وحضور كل كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء أ.ح دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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