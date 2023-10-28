وزير الأوقاف: التشبث بالأرض والاستشهاد دفاعا عنها من أعلى درجات الشهادة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "سيناء المكان والمكانة" لقاء ثقافي ووطني بامتياز، ويجمع نخبة من القامات الوطنية الثقافية والتثقيفية والعلمية.

وأضاف جمعة خلال فاعليات الصالون، الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية، السبت، أن الصالون يعقد في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف برفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن جزء من صميم عقيدتنا.

وشدد على ان الشهادة في سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل)، وأن التشبث بالأرض والشهادة في سبيل الدفاع عنها من أعلى درجات الشهادة.

وافتتح وزير الأوقاف، الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية، عصر السبت، بعنوان :"سيناء المكان والمكانة"، بمشاركة وحضور كل كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.