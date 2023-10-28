كتب- محمد سامي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة، قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللي سقطوا إجلالا واحتراما مننا".

يقام الملتقى في الفترة من 28 – 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض و المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة .

ويركز المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى دورته الثانية، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.