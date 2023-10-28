أجواء حارة وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يسود اليوم السبت أجواء حارة علي معظم الأنحاء نهارا بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب كتلة هوائية حارة ورطبة وبالتالي تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة وتصل إلى حد الضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد قائدى المركبات بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء تصل الي حد السيول، كما تمتد خفيفة إلى متوسطة علي جنوب الصعيد وخليج السويس وتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.