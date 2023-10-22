غدًا.. افتتاح معرضين تشكيليين لعبدالمعبود وجماعين بجاليري ضي الزمالك



كتب- محمد شاكر:

يشهد جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء غد الأحد، افتتاح معرضين تشكيليين، لأعمال الفنان الكبير الراحل عبد المعبود نجيب الشهير ب "عبد المعبود"، والفنان الأردني الكبير حكيم جماعين.

تستمر فعاليات المعرضين لمدة شهر كامل، مع عدد من الفعاليات الفنية والقراءات في أعمال الفنانين الكبيرين، وسط حضور عدد كبير من المثقفين والفنانين والنقاد.

الفنان عبد المعبود أحد رواد جيل الستينيات في الرسم والجرافيك والتصوير وأستاذ الفنون الذي تتلمذ علي يديه أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، ويضم معرضه الاستعادي 70 لوحة ما بين الرسم والحفر والتصوير، يظهر فيها براعته ومقدرته التقنية التي لا يضاهيه فيها أحد.

فيما يتضمن المعرض الشخصي للفنان التشكيلي الأردني حكيم جماعين، أعمالا متنوعة تمثل مفاجأة لزوار المعرض والتشكيليين.

ويستعد أتيليه العرب للثقافة والفنون لافتتاح أول سمبوزيوم بالريف العربي خلال أبريل المقبل، على مساحة خمسة أفدنة بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مع تدشين تمثال للشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر في مدرسة ثانوية تحمل اسمه، وصمم التمثال الفنان طارق الكومي مدير متحف محمود مختار سابقا.