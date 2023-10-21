محافظ الجيزة ينعي وفاة محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر

محافظ الجيزة ينعي وفاة محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر
أ ش أ:
نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والذي وافته المنية اليوم.
وتقدم محافظ الجيزة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
فيديو قد يعجبك: