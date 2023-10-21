محافظ الجيزة ينعي وفاة محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر



أ ش أ:

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدم محافظ الجيزة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.