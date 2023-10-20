السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج خلال تلك المرحلة إلى احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليه، في المنطقة، ويوجد 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، ومن المهم احتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب في سقوط مزيد من المدنيين.

وأضاف السيسي خلال حديثه مع رئيس وزراء بريطانيا، الجمعة:"أقدر الجهود التي بذلت منكم، ومن الرئيس بايدن، في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح، حتي يمكن لنا أن نقوم إصلاحه بعد القصف الذي حدث فيه الفترة الماضية.

وأكد أهمية استمرار تدفق المساعدات للقطاع، من مواد طبية وإنسانية، حتي لا يؤثر هذا الأمر على 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع.

وشدد على أنه يجب أن يتم التنسيق والتعاون؛ حتى لا تنزلق المنطقة لحرب إقليمية كاملة، يكون تأثيرها على المنطقة والسلام بها.

وأضاف:"نحتاج أن نستخلص دروسًا من هذه الأزمة، وهي إعادة إحياء السلام بالمنطقة، وإعطاء الأمل للفلسطينيين بإعطائهم الحق في إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.