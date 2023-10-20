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BBC

وقفة تضامنية أمام نقابة الأطباء للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

04:12 م الجمعة 20 أكتوبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:

نظم عدد من المواطنين وقفة تضامنية أمام نقابة الأطباء، عقب صلاة الجمعة؛ للتنديد بتدمير غزة، وقتل مواطنيها العزل، ورفض تهجيرهم إلى سيناء.

ونظم منذ قليل، المئات من المواطنين، تظاهرة داخل الجامع الأزهر للتضامن مع فلسطين، قبيل تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة.

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.

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العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الجامع الأزهر نقابة الأطباء

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