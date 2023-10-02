وزيرة البيئة تتابع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالشرقية

كتب- محمد نصار:

أجرت وزيرة البيئة تشدد على إتخاذ إجراءات صارمة ضد المزارعين المخالفين بحرق قش الأرز والمخلفات الزراعية

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة ميدانية لعدد من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأكدت الوزيرة، في بيان الاثنين، أن المنظومة تتخذ هذا العام منحى مختلفا لا يرتبط فقط بقش الأرز بل يتضمن تكثيف جهود متابعة عدد من المحاور الأخرى لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات ومكافحة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة، ورفع وعي المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

واستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد، زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل مركز بلبيس، موضحة أنه يوجد بمحافظة الشرقية 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وأشارت إلى وجود 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية، لافتة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة حفاظا على البيئة وحماية أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والري، حيث تم استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة، وتم مخاطبة مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وعقدت وزيرة البيئة، على هامش جولتها، لقاءً مع أصحاب مكامير الفحم المطورة للاستماع للمشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها.

واستعرض أصحاب المكامير أهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتج من الفحم عالي الجودة صديق للبيئة، ومنتح "خل خشب" والذي يستخدم في الزراعة كسماد عضوى يزيد من إنتاجية الأرض، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضا في الزراعة.

وتوجهت وزيرة البيئة للجنة فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة تم خلالها فحص 409 مركبات منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتبين منهم مطابقة 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتخللت حملات الفحص حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

ووجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

واستكملت ياسمين فؤاد جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد بقرية الجعفرية التي تم تجميع حوالي 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتي تؤجر بسعر رمزي دعما من وزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية.

وأوضحت أن المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة الشرقية بلغت حوالي 298.622 فدان تم حصاد 70175 فدانا منها بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالي 8600 طن والبالغ عددهم 34 موقعا تجميع بمراكز محافظة الشرقية.

والتقت الوزيرة المتعهدين واستمعت لمشاكلهم، كما وجهت بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما شددت على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظا على البيئة وجودة الهواء.