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BBC

السيسي: واقعنا مايتغيرش غير بالكفاح والعمل ويمكن الحرمان

03:06 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل والكفاح من أجل تغيير الواقع.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، الاثنين: اللي أنت شايفه مايتغيرش غير بالكفاح والعمل ويمكن يكون الحرمان كمان.

وأضاف الرئيس: الدكتور خالد "وزير الصحة" من الناس اللي شاطرين، كان بيجي يعرض عليا وهو وزير تعليم، شاطر جدا، عنده قدرة على تسويق فكرته يقدر يجيب رجلي، وأنا كنت بهاوده وأطاوعه، وهو فاكر أنه أقنعني، أنا طول ما أنا شايف زميلي بيقول، هياخد دعم لأنه في الآخر هياخد دعم.

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