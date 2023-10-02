السيسي: كل سنة كانت تيجي سيول تدمر الطريق الي عملناه واتبعنا أسلوب علمي اتكلف 5 مليار

كتب- محمد أبو بكر:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة الدولة في ملف المياه ومحطات المعالجة، ووجه السيسي، حديثه للدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، قائلا: «هقول للدكتور هاني إن الـ2000 أو الـ3000 عمل اللي هما خطير وخطير جدا، من فضلك تعرضوا عليا يا دكتور مصطفى، وهناخد القرار إننا نخش وننهيهم في أقرب فرصة، علشان منسبش حاجة تمثل خطر بالشكل دة ونسيبها».

وأضاف خلال مؤتمر حكاية وطن: "إن حجم المشروعات اللى اتعملت بخطة الجسور والسدود في طابا، اتعملت من 7 سنوات، وكل سنة كانت تأتى سيول وتدمر طريق ونصلحه بمليار جنيه، ثم تأتى السيول وتدمره مرة أخرى، فقلت له هل هناك أسلوب علمى لمواجهة الموضوع، قالوا يوجد وقد يتكلف 4 أو 5 مليارات".

وواصل: ما يحدث في العاصمة الإدارية ومحطة المعالجة في طريق السخنة محطة مياه كانت تتم معالجتها، وتم عمل شبكة للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وليست مياه صالحة، ونقوم بعمل معالجة لتكون صالحة للزراعات والحدائق، واليوم نتحدث عن تثبيت عدد السكان، فالدولة المصرية بالنمو السكانى المستمر ستكون محتاجة حجم مياه ضعف الذي سيأتي اليوم، وإذا أراد عمل محطات تحلية للمليون سيكلفون أرقاما ضخمة للغاية غير موجودة ولن تكون".

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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