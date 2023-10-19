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BBC

بإشراف الأمم المتحدة..السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات لـ"غزة" بشكل دائم

01:08 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجو بايدن

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اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل دائم.

وانتهى الطرفان إلى أن تتولى الجهات المنوط بها في الدولتين التنسيق لتأمين وصول المساعدات، حسبما صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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