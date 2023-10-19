إعلان

BBC

برلماني لـ"السيسي": أنت صقر مصر تزود عن حماها سر على بركة الله

06:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

الدكتور حسام الملاح عضو مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، دعمه وتأييده لأي تدابير وإجراءات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وعبر النائب عن التنديد بالانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثبت العالم قوة مصر دفاعا عن الأرض والوطن، قائلا: بالأمس القريب فوضه الشعب لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي لمصر، واليوم ها أنت صقر مصر تزود عن حماها، سر على بركة الله وراءك شعبك بكل طوائفه.

سوق مصراوى

الدكتور حسام الملاح مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإشراف الأمم المتحدة..السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات لـ"غزة" بشكل دائم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الساعات القادمة خطيرة".. القطاع الصحي في غزة على وشك "الكارثة" (تقرير مدعوم بالأرقام)