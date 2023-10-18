برلماني: السيسي رئيس وطني من طراز فريد يعلم كل ما يتعلق بملف الأمن القومي

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ أعضاء المجلس بمختلف انتمائاتهم الحزبية بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقيام بكل ما فيه الحفاظ على الأمن القومي المصري وجميع حدود مصر من مختلف اتجاهاتها.

وقال "دعبس"، إن الرئيس السيسي وطني من طراز فريد يعلم علم اليقين كل ما يتعلق بملف الأمن القومي المصري، لذلك نقول له سر على بركة الله ونحن معك من خلفك ونوافق على كافة الإجراءات التي قام بها وسيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل معالجة ملف القضية الفلسطينية والتي هي قضية مصر الأولى وتتصدر دائمًا أجندة السياسة المصرية الرسمية والشعبية والتاريخ شاهد على ذلك والجغرافيا تؤكد على هذا الأمر وقضية فلسطين هي قضية مصر في كافة المحافل الدولية الرسمية والشعبية ولها أولوية خاصة.

وثمن البرلماني، نصيحة الرئيس السيسي لأهل قطاع غزة وأشقائنا في الدم والدين والعروبة بالتمسك بالأرض والتمسك بقيام دولتهم الفلسطينية خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن نصيحة السيسي مخلصة من رجل وطني ومهمة جدًا ونحن نستقبل 9 ملايين من كافة الجنسيات كضيوف على أرض مصر ولايمكن أبدًا أن نعطي ظهرنا لأهلنا في غزة ولكن نعمل على أن تكون لفلسطين دولة ولأهل غزة العزة.