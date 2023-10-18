نائب بـ"الشيوخ": لن نقول للسيسي اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون .. ولكن أنا معك مقاتلون

كتب- نشأت علي:

وجة النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باننا لن نقول لك كما قالت اليهود لسيدنا موسي "اذهب انت وربك فقاتلا وانا هاهنا قاعدون"، ولكن ياسيادة الرئيس أذهب انت وربك فقاتلا وانا معك مقاتلون في خندق واحد جنودًا للوطن.

وأضاف البرلماني في كلمته خلال الجلسه العامه الطارئة، التي دعي لها المجلس اليوم، بأن ماتقوم به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان تخضع هذه الأفعال إلى ما أوردته المادة من الميثاق التاسيسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما واتفاقية جنيف لسنه 1949 كل هذه الافعال المشينه وما ارتكب امس كان من اكبر الجرائم في التاريخ وأوكد أن آخر حكم الجنائيه الدولية كان لزعيم الكونغو وحكم عليه بـ 30 سنه في جرائم أقل من ذلك بكثير .

ولفت إلى ان هناك رسالة لمن كان ينتقد الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي بزيادة تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح، ويقولوا جيبولنا لحمة وبصل وطماطم، الآن لولا الرؤية التي اعتمدها الرئيس لما كنا واقفين في هذه القاعه، نتحدث بثقة وفي موقف قوة وخلفنا جيش عظيم قادر على دحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.