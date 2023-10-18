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BBC

لا نريد وجهه على أرضنا العربية.. بكري يعلق على إلغاء زيارة بايدن

03:25 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الإعلامي مصطفى بكري

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كتب- محمد شاكر
استنكر النائب مصطفى بكري، الجريمة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بقصف بربري مجرم على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وعلق بكري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع اكس: إلغاء زيارة بايدن إلي عمان وفق تصريح وزير الخارجية الأردني، ولا نريد أن نرى وجهه على أرضنا العربية.

وأضاف بكري: إن دماء الفلسطينيين في رقبته وأتمني إلغاء القمة من الأساس ولايجب إستقباله في أي عاصمة عربية.
وإذا كان قد ألغي زيارته إلي عمان لظروف أمنية فلا يجب الترحيب به في أي عاصمه أخري.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.
ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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مصطفى بكري الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني جو بايدن

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