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BBC

السيسي وبايدن يتقفان هاتفيا على أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

11:25 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

السيسي وبايدن يتقفان هاتفيا على أولوية حماية المدن

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كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

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