هل "السكر" يجعل المريض أكثر عرضة لنزلات البرد؟



كتب- أحمد جمعة:

علقت هيئة الدواء المصرية، على بعض المعلومات التي ترددت بشأن كون مرض السكري يجعل المريض أكثر عرضة لنزلات البرد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الحديث عن كون مرض السكري يزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد، يندرج ضمن قائمة معتقدات خاطئة عن مرض السكري.

وأضافت أن "السكري لا يجعل المريض معرض بشكل أكبر لنزلات البرد، لكن في حالة الإصابة بها يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، كما أن مرضى السكري معرضون لمضاعفات الإنفلونزا أكثر من غيرهم؛ لذا ننصح بأخذ لقاح الإنفلونزا السنوي".

وسبق أن وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للمواطنين بشأن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، قائلة إنه خلال الفترة المقبلة على المواطنين الحفاظ على الصحة العامة والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية كقاعدة أولى للحفاظ على الصحة.

وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات المهمة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية:

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

-تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الهامة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه لا يجب الحصول على أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص.